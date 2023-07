Stiri pe aceeasi tema

- Scandal intre Mitropolia Basarabiei și cea a Moldovei. Mitropolia Basarabiei acuza Mitropolia Chișinaului de dezinformare și falsificarea adevarului. „Constatam cu mahnire ca Mitropolia Chișinaului, structura de ocupație bisericeasca a Patriarhiei Moscovei, continua sa dezinformeze opinia publica, falsificand…

- Reprezentanții Guvernului, actuala guvernare vor sa se rafuiasca politic in raport cu Ilan Șor, Marina Tauber și Partidul „ȘOR”, cu ajutorul Curții Constituționale. Declarația a fost facuta de catre deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber. Asta in contextul in care, in adresa Curții Constituționale,…

- Orasul Eforie are in derulare elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila iar opinia locuitorilor, exprimata prin raspunsurile la intrebarile din chelstionarul lansat in consultare publica de administratia locala, pot influenta deciziile cu privire la proiectele care vor fi dezvoltate in…

- Televiziunea publica Teleradio-Moldova nu trebuie sa fie televiziunea unui singur partid, dar trebuie sa respecte pluralismul de opinie. Opinia a fost exprimata in plenul parlamentului de președintele fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vlad Batrincea. ”Televiziunea publica trebuie sa…

- Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartau, a reacționat, sambata, la propunerea lui Marcel Ciolacu, privind suspendarea negocierilor privind viitorul cabinet: „Un joc dublu care are menirea sa manipuleze opinia publica”.

- Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartau, a transmis o prima reacție la propunerea șefului PSD de suspendare a negocierilor pentru formarea cabinetului Ciolacu, acuzand ca social-democrații practica un joc dublu pentru manipularea opinie publice.

- „Starea la externare: ameliorat”, este ceea ce a scris medicul curat, dr. Amelia Uzum, in foaia de observație a Lorenei Radu, la externare. Spitalul Clinic... The post Apasam și noi butonul de „panica”! Spitalul Județean Arad omite cu nerușinare date in urma carora opinia publica sa afle adevarul cu…

- Prin intermediul „Canal Sud”, Blebea Valentina Georgiana, directoarea Complexului de Agrement Dumbrava din municipiul Calarași, a prezentat opiniei publice punctul sau de vedere dupa ce am mediatizat raspunsul care ne-a fost transmis de Inspectoratul Teritorial de Munca al Județului Calarași, prin…