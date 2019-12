MITOLOGIE XX. Șansa pierdută a tribului Liru Liru Pamflet publicat la cinci zile dupa desființarea - definitiva - a cenzurii comuniste Membrii micului trib Liru-LIru traiau pe o insula mica scaldata de apele calde ale oceanului. Duceau o viata lipsita de griji, hranindu-se cu fructe si peste, vinind animale mici si mijlocii. Nu Ie lipsea nimic. Erau, probabil, fericiti. Dar nu-si dadeau seama de acest lucru. NI-KKU era unul dintre cei 13 copii al bastinasului KU-KKU. Inca de mic, i-a placut sa impleteasca si sa cirpaceasca din ierburi si coji de copac incaltari, de care nimeni nu avea nevoie, dat fiind ca obisnuiau sa umble desculti. Statea pe… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut astazi categoric cu Japonia, scor 20-37, și a terminat Campionatul Mondial de handbal feminin pe locul 12. Crina Pintea (29 de ani), pivotul naționalei și al vicecampioanei CSM București, a avut un mesaj dur pentru contestatari. Jocul lipsit de idei al „tricolorelor” a atras un val…

- Ea este cunoscuta ca om de radio și televiziune, el este artist și liderul trupei Bere Gratis, iar impreunasunt o echipa imbatabila. Liana Stanciu și Mihai Georgescu au avut parte de o intalnire predestinata,deși a fost in scop profesional. Anul acesta implinesc 18 ani de cand scriuimpreuna una dintre…

- Minsitrul Finanțelor Florin Cițu a afirmat, luni, in urma trecerii moțiunii de cenzura la adresa lui, ca nu știe care a fost miza, dar „i-a dat șansa de a veni in Parlament și a spune adevarul”. El a spus ca este o premiera pentru romani ca un minsitru de Finanțe sa prezinte situația reala, potrivit…

- ,Romania a invins dramatic Ungaria, scor 28-27, și s-a calificat in grupa principala a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. „Tricolorele” le vor avea adversare acolo pe Rusia, Suedia și Japonia. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul…

- Gabi Balint (56 de ani) a vorbit despre infrangerea Romaniei cu Suedia, scor 0-2, din preliminariile Campionatului European 2020. Romania a pierdut cu Suedia și a ratat calificarea la EURO 2020 din preliminariile clasice. „Tricolorii” pastreaza o șansa prin barajul din Liga Națiunilor, acolo unde vor…

- Un migrant si-a pierdut viata, doi sunt dati disparuti, iar sase au fost raniti in urma unei coliziuni produse miercuri dimineata intre o ambarcatiune cu migranti si o nava de patrulare a Garzilor de coasta elene in apropiere de insula greaca Kos, informeaza AFP. Coliziunea a avut loc in timp ce era…

- Potrivit sursei citate, la ora 00.15 a fost observata o mica barca de lemn cu aproximativ 50 de migranti la bord, dar, in operatiunile de apropiere si din cauza vremii rele de pe mare, ambarcatiunea s-a rasturnat. Salupele autoritatilor italiene au salvat 22 de migranti si au recuperat doua cadavre,…

- Chinuit de indoieli si temeri in credința sa, dar cu speranța ca o sa vada minunea cu ochii, un om si-a facut curaj intr-o zi si s-a rugat: „Doamne, vorbește cu mine!” La scurt timp o privighetoare a inceput sa cante, dar omul alerga dupa treburi in goana lui zilnica și nu a auzit-o. Nu […] Articolul…