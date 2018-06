Stiri pe aceeasi tema

- Primele autocare cu manifestanti au sosit in Capitala, cu oprirea pe B-dul Kiseleff unde sunt coborati membrii de partid. In acelasi timp, organizatorii isi impart sarcinile in Piata Victoriei pentru a-i ghida cat mai bine colegii lor din judete, imbracati conform indicatiilor de la centru in alb, pentru…

- Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca circulația rutiera va fi restricționata, sambata dupa-amiza, pe arterele principale din zona Pieței Victoria, unde va avea loc mitingul organizat de PSD, informeaza Mediafax.Potrivit Brigazii Rutiere, circulația va fi restricționata, incepand de sambata,…

- Mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justitie va avea loc sambata, 9 iunie, in Piata Victoriei, incepand cu ora 20.00, potrivit unor surse din interiorul PSD. Mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justitie va avea loc sambata, 9 iunie, in Piata Victoriei, incepand cu ora…

- Mii de persoane au protestat, sambata seara, in Piața Victoriei din București și in mai multe orașe. Oamenii au acuzat coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala si indeparteaza Romania de standardele europene si democratice.

- Numarul protestatarilor din Piata Victoriei se ridica in jurul orei 20,30 la circa 5.000 de persoane, fiind oprita de catre fortele de ordine circulatia auto pe bulevardul Kiseleff. Protestatarii striga lozinci cum ar fi "DNA sa vina sa va ia", "Justitie, nu coruptie", "Analfabetii", "Demisia", "Nu…

- "Am senzatia de multe ori ca ne afundam intr-o gaura de antieuropenism, de diletantism, de populism, din care o sa iesim din ce in ce mai greu", a mai afirmat presedintele. Numarul persoanelor care protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei depaseste o mie. Oamenii cer demisia Guvernului…

- Protestatarii s-au adunat, duminica seara, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca avand afise cu mesaje precum "Iohannis nu-i ierta, demisia", "Nu vrem ca penalii sa faca legi", "Jos ciuma rosie", "Dancila demisia 20-20 ani fara PSD si penali in posturi publice", dar si steaguri tricolore si cu #…

- Anunțul de azi al președintelui Klaus Iohannis a reaprins flacara protestelor în Capitala. Sute de persoane s-au strâns din nou în Piața Victoriei și cer demisia premierului Viorica Dancila.