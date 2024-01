Miting pro-palestinian în București Cateva sute de persoane au participat, sambata, in Piata Universitatii din Bucuresti, la un miting de solidaritate cu poporul palestinian, ulterior plecand in mars pana in Piata Victoriei, transmite Agerpres. Participantii au purtat steaguri palestiniene si au scandat lozinci precum: „Free Palestine”, „O dorinta sincera: opriti masacrul din Gaza”, „Nu scuzati un genocid, veti avea de suferit”, „Palestina nu ceda, Gaza nu o vom lasa”, „Salvati copiii din Gaza”, „Libertate”, „Vrem dreptate”. Unii dintre acestia au avut tobe si fluiere, iar altii au afisat pancarte cu mesaje in limbile romana si… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

