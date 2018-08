Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Biroul Pirotehnic, ofera sprijin Politiei Capitalei pentru efectuarea unui control pirotehnic preventiv care vizeaza verificarea autoturismelor parcate in zona Piata Victoriei. Actiunea are drept scop asigurarea protectiei cetatenilor care se vor afla in…

- Poliția Capitalei anunța ca a cerut IGPR efectuarea unui control pirotehnic preventiv al mașinilor parcate in Piața Victoriei de cei care vor participa la mitingului diasporei."In aceasta dimineata, la solicitarea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Inspectoratul General…

- Primii protestatari au ajuns deja in fata Guvernului, pentru mitingul de maine, 10 august. Oamenii au ridicat un cort si au parcat o rulota in squar-ul din fata cladirii Executivului. Rulota poarta mesaje anti-PSD si imagini din carton cu Viorica Dancila. Pe un banner rosu urias, protestatarii cer demisia…

- "Guvernul poate face orice", spune Florin Iordache, vicepresedintele Camerei Deputatilor, referindu-se la faptul ca executivul poate modifica Codurile penale prin Ordonanta de urgenta cita vreme parlamentul este in sesiune extraordinara pina in 19 iulie. Au existat și exista zvonuri potrivit carora…

- Aproape 2.000 de persoane care protesteaza la adresa Guvernului s-au strans, marți seara, in Piața Mare, din centrul municipiului Sibiu, de unde au plecat in marș pe principalele bulevarde din oraș. Manifestantii au plecat din Piata Mare, din centrul municipiului, avand in intenție sa strabata cei peste…

- Daniel Horodniceanu a vorbit despre „inchiderea intempestiva a unui numar de 4.700 de dosare, ca urmare a dispoziției potrivit careia dosarele in care daca dupa un an nu fost inceputa urmarirea penala in personam vor trebui inchise”. „4.770 de dosare, cred”, a adaugat el. Intrebat ce se mai intampla…

- “Nu. S-a discutat, mi-au cerut toti colegii (sa nu demisionez – n.r.), cum am spus-o si vineri”, a spus Liviu Dragnea, intrebat daca va demisiona de la sefia Camerei Deputatilor.Liviu Dragnea a anuntat vineri ca ramane in fruntea PSD, a Camerei Deputatilor si a Coalitiei de guvernare si…

- Seful statului l-a intampinat pe premierul Croatiei in Holul de Onoare al Palatului Cotroceni, unde cei doi demnitari si-au strans mainile si au facut fotografii oficiale. Citeste si Andrej Plenkovic, premierul Croatiei, a fost primit cu onoruri militare la Palatul Victoria. Mica gafa de protocol…