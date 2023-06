Stiri pe aceeasi tema

- Actori ce ii vor interpreta pe Gigi Becali, Adrian Mititelu Jr., Dan Petrescu și nu numai, vor urca pe scena iUmor, intr-o ediție speciala, dedicata fotbalului romanesc. Rolurile de jurați le vor aparține, de aceasta data, lui Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș.

- Avand roluri de jurați ai ediției speciale iUmor, Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș au fost luați la roast de Mitica Dragomir și Marius Șumudica. „In apararea lor“, magicianul Robert Tudor a pregatit un truc de senzație, iar jurizarile nu au fost atat de dure precum glumele „acide“ ale…

- Cea mai noua gala speciala iUmor va avea trei invitați care „au scris“ succes dupa succes in fotbalul din Romania, dar și in cel de peste hotare. Anamaria Prodan, Adrian Mutu și Rica Raducanu vor impartași detalii din experiențele lor și, totodata, „vor livra“ roast-uri de aur. In cadrul episodului…

- iRoast fotbalistic, un episod special iUmor, va aduce vineri, 16 iunie, terapii prin comedie inainte de meciul Kosovo – Romania, disputat in cadrul preliminariilor pentru EURO 2024. Iar Dan Petrescu, impersonat de Șerban Georgevici, se numara printre invitații care au acceptat provocarea de a urca pe…

- Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș, jurații ediției speciale iUmor de sambata, s-au amuzat copios in timpul roast-urilor pregatite de Cristi Borcea și Florin Raducioiu, impersonati la iUmor de Marcelo Cobzariu si Șerban Georgevici. Cei doi au avut și autoironie, iar fostul fotbalist i-a…

- Sambata aceasta, inainte de a se disputa meciul Andorra – Romania, pe Antena 1 va fi difuzata o ediție speciala iUmor. Actori și comedianți apreciați vor impersona nume sonore din lumea fotbalului, iar printre ei se numara și Gheorghe Hagi. Regele, așa cum mai este cunoscut celebrul antrenor, va fi…