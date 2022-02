Mistreții de la Roma Daca la noi, in multe zone, se trezește omul cu ursul in bucatarie sau la intrarea in hotel, in orașul celor șapte coline, și am numit Roma, in centru și pe strazile laturalnice, vin mistreții. Intotdeauna in grup. Sau, poate, in familie. Ca și in Romania, unde urșii cauta mancare, și in regiunea Lazio, dar, cu precadere la Roma, mistreții vin dupa hrana. Primul loc unde iși incearca norocul sunt pubelele de gunoi. Nici nu conteaza daca ele sunt in fața unui edificiu istoric, a unui centrul medical, a unui parc. Nu se sperie de lume și, in general, n-au fost agresivi. Apoi, exista turiști, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

