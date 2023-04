Stiri pe aceeasi tema

- O biserica greco-catolica din județul Mureș, datata din secolul XIX, a fost demolata. Reacția Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Fagaraș O biserica greco-catolica din județul Mureș, datata din secolul XIX, a fost demolata. Reacția Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Fagaraș Cu mahnire…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca se pregatesc de un moment unic in istoria moderna a Romaniei, prin care un premier pleaca de buna voie pentru a lasa locul la Palatul Victoria celui care ii este și partener de coaliție, dar și rival politic. Schimbarea care ar trebui sa aiba loc pe 25 mai este, deocamdata…

- Tot mai mulți experți iau in calcul ca unele dintre cutremurele produse in Romania sa aiba legatura și cu schimbarea polilor magnetici ai Pamantului. Doi experți romani in geodinamica au comentat, pentru „Adevarul”, aceasta ipoteza, impartașita de tot mai mulți seismologi.

- Dezbaterea nu este noua, caci de ani se pune din ce in ce mai intens problema daca este sau nu nevoie ca expresiile teologice sa consemneze o schimbare fundamentala: nu ar mai fi cazul sa se foloseasca genul masculin atunci cand se vorbește despre Dumnezeu.

- Cea mai noua ediție Art Safari va fi o adevarata calatorie in timp, una interculturala, de excepție! Expoziția de la Palatul Dacia-Romania va expune de la lucrari ale celor mai renumiți pictori spanioli impresioniști pana la concepte unice, venite de la prospetele talente ale generației Z.

- Surpriza de proporții intr-o disputa religioasa care a ajuns sa fie tranșata in instanța. Caterisit de Mitropolia Moldovei și Bucovinei (MMB), fostul preot Ioan Ungureanu de la Parohia „Schimbarea la Fața a Domnului” din satul Schit Orașeni, comuna Cristești, a fost achitat de magistrații Judecatoriei…

- Muzica corala din Ucraina si pentru Ucraina, sambata, la ora 19.30, la Biserica romano – catolica „Sf. Petru si Pavel" din Brașov. Concertul, o coproductie a Corului Bach al Bisericii Negre si a ansamblului vocal Korinnya, format din membri ai Operei din Odesa, aduce la Brasov lucrari ale repertoriului…

- FOTO: „In Iordan Botezandu-Te Tu, Doamne, inchinarea Treimii s-a aratat” au cantat și credincioșii din parohia HUDUM Credincioșii ortodocși din toata țara au asistat astazi la Sfanta Liturghie de Boboteaza care s-a incheiat cu rugaciunile speciale de sfințire a Agheasmei Mari. Și la Botoșani bisericile…