- Trei membri ai personalului medical din Rusia - doua femei si un barbat - au sarit pe fereastra, in perioada 24 aprilie-2 mai, femeile au murit, barbatul s-a ranit grav, iar numeroase probe arata ca s-au aflat toti in un conflict cu conducerea spitalului la care lucrau, scrie cotidianul brtianic „The…

- Acest punct comun al criticilor fata de gestionarea epidemiei covid-19 in Rusia alimenteaza zvonuri cu privire la asasinarea lor de catre un ucigas platit, insa cei trei au vrut cel mai probabil sa se sinucida, conchide in urma acestei anchete jurnalistice Olivier Carroll, corespondentul The Independent…

- Din cauza unor penurii de mijloace de protectie si a unei depistari la intamplare, numerosi medici din Rusia au devenit victime - iar uneori vectori ai COVID-19, au declarat sindicate pentru AFP. Medicii reclama ca se evita testarea lor pentru ca autoritaților le este frica sa nu ramana fara cadre…

- Considerat unui dintre cei mai norocosi oameni, dupa ce a fost ciuruit cu mitraliera de un asasin platit si a scapat cu viata, victima atacului mafiot din cartierul Vitan are probleme cu legea, din cauza unor datorii neachitate.

- Gigi Becali sustine ca a cumparat un medicament neacreditat din Rusia pe care il va trimite la spitalul ”Matei Bals” pentru a-i ajuta pe bolnavii de coronavirus, scrie Mediafax.„Am platit 120.000 de pastile de antidot din Rusia si nu le puteam primi daca nu primeam astazi aprobarea de la minister. Acum…

- Potrivit The Independent, scrisoarea a dezvaluit amploarea impactului asupra spitalelor din Italia, unde aproape 6.000 de persoane au fost infectate, iar aproximativ 200 au murit. Mai mult decat atat, specialiștii italieni au menționat in scrisoare cat de greu le-a fost sa trateze pacienții infectați…

- Trei pacienți din Rusia au sarit pe geamurile spitalului, reușind astfel sa fuga de carantina, dupa ce autoritațile au impus protocoale stricte pentru a face fața epidemiei de coronavirus din China. Guzel Neder, o femeie in varsta de 34 de ani, a declarat pentru Moscow Times ca a plecat din spital,…

- FED CUP, ROMANIA - RUSIA // Florin Segarceanu, capitanul nejucator al Romaniei, a luat pe toata lumea prin surprindere inaintea meciului decisiv de dublu din confruntarea cu Rusia, alegand sa trimita in teren perechea formata din Jaqueline Cristian și pe Gabriela Ruse. ...