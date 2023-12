Misteriosul X-37B al Pentagonului, a șaptea misiune în spațiu. Cum arată „cea mai mică navă spațială” din lume Misteriosul X-37B al Pentagonului iși ia din nou zborul, dezvaluind noi secrete. Acest avion spațial micuț, comparat adesea cu o versiune in miniatura a navetei spațiale, a fascinat mult timp publicul prin natura sa secreta și prin misiunile sale prelungite in spațiu. Enigmaticul X-37B al Pentagonului se pregatește pentru cea de-a șaptea sa misiune, care […] The post Misteriosul X-37B al Pentagonului, a șaptea misiune in spațiu. Cum arata „cea mai mica nava spațiala” din lume appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin un soldat ucrainean, identificat ca Serghei, ar fi suferit un act de brutalitate tulburator din partea invadatorilor ruși. Incidentul, care a fost descris ca fiind un „act de genocid”, a implicat sculptarea unei svastici pe fruntea lui Serghei in timpul captivitații sale. Dermatologul ucrainean…

- Ministerul britanic al Apararii susține ca Moscova a fost obligata sa mute in Ucraina mai multe sisteme de rachete S-400 Triumf din enclava strategica Kaliningrad. Mișcarea, dezvaluita intr-o actualizare a informațiilor de pe front, semnifica un potențial sacrificiu al capacitaților de aparare aeriana…

- Rusia și Turcia sunt pe punctul de a finaliza un acord pentru inființarea unui hub de gaze naturale. Vicepremierul rus Alexander Novak și-a exprimat increderea in realizarea iminenta a acestui proiect strategic in timpul unei reuniuni comune intre cele doua națiuni. Novak a dezvaluit ca Gazprom din…

- Zeci de romani au ramas fara bani in conturi dupa ce au accesat reclame postate pe rețelele sociale. In cateva cazuri prejudiciul depașește chiar un milion de lei. „De la inceputul anului și pana in prezent au fost 42 de sesizari ale persoanelor care au accesat platforme de investiții. Prejudiciile…

- Marti va avea loc o sedinta comuna secreta a Camerei Deputatilor si Senatului consacrata evolutiilor recente si situatiei din Statul Israel., la solicitarea deputatului grupului minoritatilor nationale, Silviu Vexler. In cadrul sedintei, care are un caracter secret si la care presa nu va avea acces,…

- Dupa scandalul toxiinfecțiilor alimentare de la Academia de Poliție, instituția s-a confruntat cu o noua problema. Dormitoarele studentilor au fost inundate in urma unei ploi mai serioase care a cazut in nordul Capitalei. ”In Bucuresti ploua. Doar ca ploua si in Academia de Politie, chiar in dormitoarele…

- Imaginile din satelit au surprins adevaratele dimensiuni ale tragediei din Gaza: mulțimi de oameni care se imbulzesc la un punct de ieșire din regiune, incearcand sa fuga de razboi. Aceast exod are loc in condițiile in care forțele israeliene au emis ordine de evacuare pentru anumite parți din sudul…

- The European Commission on Thursday said it is suing Poland over measures imposing additional costs in cross-border trade of natural gas, according to Euractiv. “Poland’s national gas storage legislation requires undertakings using storage facilities outside Poland to book firm transport capacities…