Misteriosul testament al lui Karl Lagerfeld

Stiri pe aceeasi tema

- Le Figaro: Renault vrea sa renunte la 5.000 de angajati, pana in anul 2024. De ce “se tocmește” guvernul francez in privința ajutorului pentru proprietarul Dacia Renault este pe punctul de a anunta un plan de reducere a costurilor cu doua miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), care implica…

- Guvernul Italiei elaboreaza un proiect de lege care prevede anularea restrictiilor de calatorie pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene incepand din 3 iunie, afirma surse politice de la Roma citate de cotidianul La Repubblica.Guvernul Giuseppe Conte va emite in urmatoarele ore…

- Aproape 100 de cazuri de un sindrom rar legat de COVID-19 au aparut in cel puțin șase țari, potrivit The Guardian . Medicii din intreaga lume au raportat mai multe cazuri de sindrom inflamator rar, dar potențial letal la copii, care pare a fi legat de infecția cu coronavirus. Aproape 100 de cazuri de…

- Ministrul francez al Sanatați a declarat miercuri ca ia "foarte in serios" apariția in Franța a unei boli inflamatorii grave la copii, subliniind insa ca nu exista inca destule elemente pentru a stabili o legatura cu noul coronavirus, scrie AFP. Autoritațile sanitare britanice au lansat recent o alerta…

- Numeroase vehicule au fost incendiate, vineri dupa-amiaza, in parcarea unei gari din Paris, anunta autoritatile franceze, precizand ca unele zone au fost evacuate, informeaza cotidianul Le Figaro. Incidentele au avut loc in Gara Lyon din Paris. Politia a comunicat ca imigranti au incendiat vehicule…

- De luni, santierul de la Catedrala Notre-Dame va fi redeschis cu cativa oameni, intre care arhitectul-sef, Philippe Villeneuve, reprezentanti ai companiilor si a unitatii publice care se ocupa cu restaurarea edificiului, scrie Le Figaro.Micul grup va avea drept sarcina sa organizeze intoarcerea…

- In urma cu un an, in 15 aprilie, o lume intreaga traia alaturi de francezi drama incendiului de la Notre-Dame, simbolul incontestabil al Franței, cand mare parte din acoperișul catedralei a fost distrus de flacari, scrie transilvaniareporter.In prezent toate lucrarile pentru refacerea celebrei catedrale…

- Cel putin 900 de milioane de persoane din intreaga lume suni izolate la domiciliu in peste 30 de tari, fie ca parte a masurilor obligatorii impuse de autoritati, fie in urma recomandarilor acestora, scrie Le Figaro. Numarul este greu de crezut si este fara precedent: de la Roma la New York, trecand…