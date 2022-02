Misteriosul "Sindrom Havana" ar putea fi provocat de unde electromagnetice Unde electromagnetice ar putea fi la originea misteriosului "sindrom Havana" care a afectat diplomati si militari americani în mai multe tari ale lumii, au indicat miercuri serviciile americane de informatii, sustinând astfel teza atacurilor deliberate, noteaza AFP, citat de Agerpres. Potrivit unui grup de experti consultati de agentiile de informatii, unde electromagnetice si ultrasunete, emise la mica distanta, ar fi putut provoca unele dintre "incidentele de sanatate anormale" (ISA), dupa cum sunt denumite ele în jargonul administrativ.



