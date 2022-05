Misteriosul Sfinx din Banat, de două ori mai mare decât celebrul Sfinxul din Bucegi Sfinxul Banațean (monument al naturii) este o arie protejata de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturala, tip geomorfologic), situat in partea sud-vestica a Romaniei, pe teritoriul județului Caraș-severin. „Sfinxul Banațean” (cunoscut și sub denumirea de „Sfinxul de la Topleț”) se afla in sud-estul județului Caraș-Severin, pe teritoriul administrativ al comunei Topleț, in partea nordica a satului Barza. Rezervația naturala cu o suprafața de 0,50 ha, reprezinta o zona cu roca sedimentara (gresie), pereți de stanca și grohotișuri și suprafețe acoperite de vegetație… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

