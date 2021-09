Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,UNIREA” al Judetului Alba va organiza cu ocazia sarbatoririi a 173 de ani de la Batalia din Dealul Spirii si a Zilei Pompierilor din Romania luni, 13 Septembrie, incepand cu ora 10:00, in Piața Cetații din Alba Iulia, o multitudine de activitați la care va…

- Este o zi mai deosebita astazi, tocmai prin deosebitul situației. Este o bucurie ca Alba Iulia sa fie gazda celei mai mari picturi murale cu vopsea purificatoare de aer din Transilvania, insa la fel de important este și mesajul pe care artistul Laurentiu Alexandrescu (Irlo) il transmite de la Alba Iulia…

- Sinagoga din Pitești celebreaza 100 de ani de existența printr-un concert vocal-simfonic festiv, la trecerea in noul An evreiesc. Sinagoga se deschide pentru a marca Anul Nou Evreiesc, dupa calendarul evreiesc, pe data de 7 septembrie fiind intrarea in anul 5782. Cu acest prilej, corala D.G. Kiriac…

- Așa-zisa liberalizare a pieței de energie din Romania, genereaza probleme mari consumatorilor casnici. Deși autoritațile promiteau ca prețurile vor scadea, ca urmare a concurenței dintre firme, singura concurența pe care acestea și-o fac este legata de cat de prost iși trateaza clienții. Prețuri mai…

- O poza vazuta intr-un ziar și dorința de a avea propria crama au impins doua surori, Reka și Kinga Foris, sa porneasca pe un drum ocolit de mulți in Romania, mai ales de autoritați: restaurarea unei cladiri cu sute de ani de istorie in spate, așa cum...

- Scriitorul albaiulian Ion Lancranjan omagiat de Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba Vineri, 13 august 2021, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, in parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Alba – Hunedoara, il vor omagia la Alba Iulia și la Oarda…

- Dupa o intrerupere de un an cauzata de pandemia de Covid 19, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba reiau implementarea proiectului 3.8 BiblioVacanța, un proiect destinat copiilor, care se deruleaza pe perioada vacanțelor școlare. Participanții se vor bucura de activitati…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a afirmat luni, intr-o conferinta de presa, ca este adeptul programelor de sustinere pentru proprietarii de masini, dar si al unui alt tip de aplicare a impozitelor locale in cazul masinilor vechi, informeaza AGERPRES . ”Interdictiile sunt foarte…