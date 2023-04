Stiri pe aceeasi tema

- 15 persoane care mergeau in Constanța, unde au loc in weekend mai multe festivaluri, au fost prinse cu droguri in zona Garii de Nord din Capitala.Jandarmeria Romana a anunțat ca desfașoara activitați pe mai multe paliere, inclusiv in locuri de imbarcare/debarcare a pasagerilor, pentru depistarea…

- Piața Obor este una dintre cele mai mari piețe din Capitala, fiind vizitata zilnic de sute de persoane. Pe langa varietatea de legume și fructe, aceasta piața imbie clienții cu fel și fel de alimente necesare in gospodarii, dar și cu prețuri imbatabile. Din pacate, exista și dezavantaje majore pentru…

- Zece percheziții sunt in derulare, incepand de luni dimineața, in Capitala și in județele Ilfov și Dambovița, dupa ce beneficiarul unui imobil nou construit in București a determinat funcționarii sa admita inscrierea dreptului de proprietate și a unor sup

- Sunt 10 percheziții, luni dimineața, in Capitala și in județele Ilfov și Dambovița, dupa ce beneficiarul unui imobil nou construit in București a determinat funcționarii sa admita inscrierea dreptului de proprietate și a unor suprafețe mai mari decat cele din autorizația de construire.Conform surselor…

- Calatorii care folosesc mijloacele de transport in comun din Capitala pot vedea de miercuri in aplicația Google Maps unde se afla exact pe traseu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul cu care urmeaza sa se deplaseze. Conform unui comunicat al Primariei Generale a municipiului București, aplicația calculeaza…

- Acoperisul unui magazin amplasat pe strada Albișoara din capitala a fost distrus complet de vintul puternic. O parte din acesta a cazut peste citeva mașini, care erau parcate in apropiere de acest magazin. Din imagini se vede ca acoperișul incaperii este distrus complet, iar o parte din acesta a cazut…

- Inginerii constructori avertizeaza ca in cazul unui seism puternic, Lacul Morii ar putea inunda Capitala. Barajul construit in urma cu mai bine de 30 de ani nu a fost intreținut iar cantitatea de apa pe care o reține este mult prea mare. In replica, reprezentanții Apelor Romane spun ca barajul este…