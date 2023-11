Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios din Nicaragua Miss Universe 2023 este Sheynnis Palacios din Nicaragua. Ea a fost desemnata cea mai frumoasa femeie in cadrul concursului care a avut loc sambata spre duminica noaptea la San Salvador, transmite presa internaționala. Sheynnis Palacios pare sa aiba o deviza extrem de puternica: ”Nu exista limite pentru femei”.Intrebata ce model ar urma in viața sa, Palacios a ales-o pe Mary Wollstonecraft, feminist britanica din secolul al XVIII-lea, socotita o pioniera a feminismului modern. La ediția din acest an a acestui concurs internațional au participat ciștigatoarele concursurilor naționale de frumusețe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sheynnis Palacios din Nicaragua, 23 de ani, a caștigat duminica, 19 noiembrie, titlul de Miss Universe 2023, concursul internațional de frumusețe la care au participat 84 de concurente, transmite CNN.Concursul a avut loc in capitala San Salvador, din El Salvador, din America Centrala. A doua clasata…

- Premiera in lumea minifotbalului romanesc! Cupa mondiala a fost caștigata de echipa Romaniei cu scorul de 12-11, la loviturile de departajare. In ciuda victoriei obținute, sportivii au fost premiați cu o suma jenanta. De-a lungul timpului, echipa de minifotbal a Romaniei a caștigat doua medalii de bronz…

- Echipa Romaniei a castigat in premiera Cupa Mondiala de minifotbal, sambata seara, in emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), dupa o victorie dramatica in finala cu Kazahstanul, cu scorul de 12-11, la loviturile de departajare. Echipa Romaniei a castigat in premiera Cupa Mondiala de minifotbal,…

- Aproximativ 100.000 de oameni s-au alaturat sambata unei demonstratii pro-palestiniene din centrul Londrei, marsaluind prin capitala britanica pentru a cere o incetare imediata a focului in Gaza, dupa atacul Hamas asupra Israelului de acum doua saptamani, transmite Reuters, conform news.ro. Peste 5.000…

- Un american din California a caștigat al doilea cel mai mare premiu la loterie inregistrat vreodata in SUA, de 1,7 miliarde de dolari, cu un bilet de 2 $. Biletul caștigator a fost vandut la Midway Market & Liquor din Frazier Park, a anunțat Loteria din California, citata de Sky News. Caștigatorul are…

- Azi e zi de meci! Stejarii vor intalni Africa de Sud la Cupa Mondiala de rugby, un meci gala pentru selecționata noastra. Probabil ca mulți se vor aștepta la o diferența mare de scor! In cazul in care se va intampla așa, nu va fi vorba de vreo umilința, cum probabil o sa scrie presa atotștiutoare de…

- Nipona Nanami „Seven Seas” Nagura este, pentru a treia oara consecutiv, campioana mondiala la cantat la chitara imaginara, relateaza site-ul oficial al Air Guitar World Championships 2023, care s-a desfașurat la Oulu, in Finalnda, intre 23 și 25 august.Au fost 18 finaliști in total. Competiția a fost…