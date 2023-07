Pentru prima data in istoria acestei competiții, Miss Olanda 2023 este un transsexual! In varsta de 22 de ani, Rikkie Kolle, care este biologic barbat, a cucerit juriul și merge la Miss Univers, programat a avea loc anul viitor, in 14 ianuarie, la New Orleans, SUA. Kolle este primul transgender din istorie care primește cununa unui concurs de frumusețe, puncteaza TMZ . Totuși, Rikkie nu este un personaj strain de lumea modelingului. A participat la celebrul show tv Holland’s Next Top Model, in 2018, cand a ajuns pana in finala. A fost al doilea transgender care a ajuns la Holland’s Next Top Model,…