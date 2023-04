Stiri pe aceeasi tema

- Horațiu Moldovan (25 de ani), portarul celor de la Rapid, a comentat infrangerea suferita de giuleșteni, scor 1-2, pe terenul celor de la Farul Constanța, in runda cu numarul 30 din Superliga. Fotbalistul bucureștenilor considera ca Rapidul nu merita sa piarda aceasta partida. De asemenea, Horațiu…

- Gerard Pique este gata sa se casatoreasca cu noua iubita dupa doar cateva luni. Fotbalistul radiaza de fericire alaturi de Clara Chia Marti de cand s-a desparțit de Shakira. Sportivul și celebra cantareața nu au facut nunta nici dupa 12 ani de relație.

- Lovitura grea pentru Dani Alves in spatele gratiilor! Fotbalistul a fost parasit de soție. Sportivul brazilian se afla deja de o saptamana in inchisoare, dupa ce a agresat o tanara, in varsta de 23 de ani.

- Sportivul Alex Richard Petho Podar, fost fotbalist și, mai nou, campion național la motociclism – hard enduro, care a fost desfigurat de manelistul Dani Mocanu, și-a dat fosta iubita in judecata. Tanara, declarata cea mai frumoasa ardeleanca la un concurs de miss, a primit vestea chiar inainte de ziua…

Ianis Hagi se insoara cu Elena Tanase?! Sportivul a cerut-o de soție la o masa in familie: „Așa este la machedoni, te insori de tanar". Ce inel a ales fotbalistul

- Un concurs foarte dur, desfașurat in Romania, a atras aprecierea marelui campion din UFC, Conor McGregor. Sportivul irlandez l-a felicitat pe Sorin Comșa, cel care a caștigat o competiție de dat palme. Omul s-a lasat desfigurat pentru 5.000 de euro. Desfigurat intr-un concurs de dat palme din Romania…

- Fotbalistul preferat al lui Gigi Becali a fost implicat, la sfarșitul saptamanii trecute, intr-un conflict violent cu mai mulți apropiați ai celui mai temut clan interlop din Capitala. Sportivul, care facea furori in tricoul roș-albastru, a fost salvat de agenții de ordine, & ...

- Gerard Pique a reacționat dupa ce a fost ironizat de Shakira in piesa pe care artista a lansat-o de curand. Ce mesaj a transmis fotbalistul. Sportivul a parasit-o pe cantareața pentru o tanara in varsta de 22 de ani. Vedeta nu s-a putut abține și l-a „atacat” pe fostul ei partener in melodia care a…