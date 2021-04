Misiuni pirotehnice în județ Echipa pirotehnica din cadrul Detașamentului de pompieri Targu Mureș a fost solicitata pentru preluarea, transportul și depozitarea unor muniții ramase neexplodate. Astfel in localitatea Cucerdea pe strada Principala a fost gasit un element de muniție, proiectil 37mm. La scurt timp dupa aceasta intervenție a fost gasita o grenada intr-o curte in urma unor lucrari de amenajare in orașul Miercurea... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

