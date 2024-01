Stiri pe aceeasi tema

- Sonda de aselenizare Peregrine, construita de compania Astrobotic nu are sanse de aselenizare in siguranta dupa ce a inregistrat o scurgere de combustibil in primele ore ale parcursului sau prin spatiu, conform unui anunt facut marti de companie, transmite Reuters.Astrobotic a anuntat ca modulul…

- Compania Astrobotic, care se afla in spatele proiectului american privat de trimitere a unei misiuni pe Luna, a declarat ca renunța la incercarea de a aseleniza la mai puțin de 24 de ore dupa ce modulul a fost lansat cu succes. Acum, compania anunța ca s-ar putea sa nu mai poata controla modulul sau…

- Racheta Vulcan, care transporta robotul lunar Peregrine, a fost lansata luni dimineața de la Cape Canaveral din Florida, potrivit Sky News, scrie Mediafax.Misiunea Peregrine, dezvoltata de compania privata de zboruri spațiale Astrobotic și finanțata parțial de NASA, a fost numita dupa cea mai rapida…

- Toyota a anuntat o rechemare de peste 1.5 milioane de masini la nivel mondial din cauza unor defecte la frana si la pompa de combustibil, potrivit romania-actualitati.ro. Toyota recheama peste un milion de masini din cauza unor defecte la frana si la pompa de combustibil, informeaza BBC. Producatorul…

- Polițiștii clujeni au reținut un barbat de 35 de ani, din Jucu, drogat și fara acte la mașina. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.Luni, 6 noiembrie, in jurul orei 15.25, polițiștii Secției 7 Poliție Cluj-Napoca l-au oprit pe șofer in trafic pentru verificari, pe strada Platanilor din Cluj-Napoca,…

- Capitala Indiei, New Delhi, a fost cuprinsa de un strat dens de ceata toxica, iar unele scoli au fost inchise dupa ce indexul pentru calitatea aerului (AQI) s-a deteriorat pana la nivelul „sever”. Multi dintre cei 20 de milioane de locuitori ai New Delhi-ului s-au plans de iritatii ale ochilor si de…

- Traficul este blocat pe Valea Oltului, la Calimanești, din cauza unei coliziuni intre doua TIR-uri și un microbuz. Sunt scurgeri de combustibil.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu, in apropierea localitații Calimanești, județul…

- Frigul a facut prima victima in Romania. Un barbat a fost gasit mort din cauza temperaturii scazute. Un barbat de 62 de ani a fost gasit fara suflare pe o strada din Satu Mare. Victima a fost descoperita in soc hipotermic dupa ce a dormit sub cerul liber, la 4 grade Celsius.