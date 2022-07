Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au elaborat masuri menite sa faca fata unei crize de aprovizionare dupa invazia Rusiei in Ucraina. UE s-a bazat pe Rusia pentru aproximativ 40% din gazele necesare inainte de razboi – ajungand la 55% in cazul Germaniei. Ca raspuns la criza energetica, unele state…

- In timp ce ne face gaura in portofele, inflația persistenta ii sperie și pe investitori, aceștia temandu-se de o majorare mai dura a dobanzii de referința de catre Fed-ul american la ședința sa de mȃine și de inceputul unei recesiuni. Rezultatul a fost ca S&P 500 a ajuns la o corecție de peste 20% in…

- Pretul titeiului Brent a crescut cu 26 de centi, ajungand la 122,27 dolari pe baril. Titeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 26 de centi, ajungand la 120,93 dolari pe baril. Livrarile de petrol sunt stranse, deoarece OPEC si aliatii sai nu reusesc sa realizeze pe deplin cresterile de productie…

- OPEC+ va creste productia cu 648.000 de barili pe zi atat in ​​iulie, cat si in august, anticipand sfarsitul reducerilor istorice de productie implementate de OPEC+ in timpul crizei pandemiei de Covid. Grupul a returnat incet cei aproape 10 milioane de barili de petrol pe zi pe care a acceptat sa-i…

- Preturile petrolului au crescut joi cu aproximativ 3-, pana la maximele ultimelor doua luni, din cauza semnelor de oferta limitata inainte de sezonul de vara din SUA, in timp ce Uniunea Europeana (UE) este in conflict cu Ungaria din cauza planurilor de a interzice importurile de titei din Rusia, din…

- Traderii au reactionat la informatiile din presa cu privire la comentariile de marti ale ministrului german al Economiei, Robert Habeck, care a spus ca cea mai mare economie a UE ar putea face fata unui embargo al UE asupra importurilor de petrol rusesc si ca Germania spera sa gaseasca modalitati de…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut joi, 28 aprilie, iar cumparatorii iau in considerare optiuni pentru mentinerea livrarilor din Rusia, fara incalcarea sanctiunilor. Zece cumparatori europeni si au deschis conturi la banca ruseasca Gazprombank, in timp ce alti patru cumparatori…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 5,74 dolari, sau cu 5,8%, la 104,22 dolari pe baril pana la ora 17:48 GMT (20:48 ora Romaniei). Pretul petrolului West Texas Intermediate, de referinta in SUA, a crescut cu 5,90 dolari, sau cu 6,3%, la 100,19 dolari pe baril. Luni, ambele benchmark-uri…