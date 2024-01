Misiunea elicopterului Ingenuity pe Marte a luat sfârșit Elicopterul Mars Ingenuity al NASA, care a explorat suprafața planetei Marte din 2021, și-a incheiat misiunea dupa o defecțiune produsa la o elice il impiedica sa mai zboare, a anunțat NASA, potrivit CNN. Proiectat inițial ca un experiment, Ingenuity a devenit prima aeronava care a operat și a zburat pe o alta lume, decoland pe 19 aprilie 2021. Imaginile și datele returnate la Laboratorul de propulsie cu reacție al NASA din Pasadena, California, au aratat ca una sau mai multe palete ale rotorului din fibra de carbon ale elicopterului au fost deteriorate in timpul aterizarii in timpul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

