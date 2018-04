Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au identificat doua focare de incendii in Parcul National Domogled, pe o suprafata de doua hectare de padure de Pin negru de Banat, o specie protejata, iar incendiul s-ar putea extinde la o padure de fag. Elicopterele MAI nu pot interveni din cauza vantului puternic, informeaza news.ro.Potrivit…

- Cinci elefanți au fost implicați intr-un accident pe o autostrada din sud-estul Spaniei. Unul dintre elefanți a murit, iar alți doi au fost raniți și a fost nevoie de o macara pentru a-i ridica de pe carosabil. Elefanții se aflau intr-un camion care ii transporta la circ. Directorul…

- Telecabina care urca la Balea Lac a fost oprita din cauza vantului puternic Telecabina. Foto: Arhiva / Petrut Hîrtescu Telecabina care urca la Bâlea Lac nu functioneaza astazi, din cauza vântului puternic ce bate în rafale de 80 km/ora. Turistii au fost anuntati…

- A nins si a viscolit in sud-vestul Romaniei, iar drumarii au incercat sa tina soselele deschise traficului. Cele mai mari probleme au fost in zonele de munte ale judetelor Mehedinti si Gorj. In Caras- Severin, circulatia pe Dunare a fost oprita, din cauza vantului puternic. Meteorologii spun ca dupa…

- Cele doua manse de calificare ale probei feminine de slopestyle din cadrul concursului de snowboard al Jocurilor Olimpice de iarna editia 2018, prevazute duminica dupa-amiaza, au fost anulate din cauza vantului, informeaza AFP. Federatia internationala de schi (FIS) a dat publicitatii un comunicat in…