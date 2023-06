Misiune economică într-o zonă splendidă a Italiei, organizată de CCIAT O misiune economica timișeana va fi organizata de Camera de Comerț. Industrie și Agricultura in parteneriat cu Camera de Comerț Italiana in Toscana, in perioada 8-15 iulie, la care companiile timișene sunt invitate sa faca parte din delegație. Pentru a veni in sprijinul companiilor romanești interesate de piața italiana, CCIA Timiș va organiza la Camera […] Articolul Misiune economica intr-o zona splendida a Italiei, organizata de CCIAT a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

