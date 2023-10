Misiune dificila a pompierilor din Tulcea in zona localitatilor Plauru si Pardina din Delta Dunarii (FOTO)

Dupa ce in cursul zilei de ieri pompierii din cadrul Detasamentului Tulcea au intervenit pentru stingerea mai multor focare de vegetatie uscata de pe suprafata unei amenajari agricole si protejarea lizierei si a padurii din zona localitatii Plauru, interventie ce a durat aproape 12 ore, in cursul zilei de astazi a fost semnalat un alt incendiu in aceeasi arie. De aceasta data in incendiul a fost semnalat si in zona de padure dintre localitatile Plauru si Pardina, transmite ISU Delta Tulcea.La lo ...