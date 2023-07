Misha Miller lanseaza Underwater – o experienta muzicala ca o scufundare intr-un ocean de sunete

Stiri pe aceeasi tema

- Controversata, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single, “Scandal”, in colaborare cu HVNDS. Piesa, un mix de stiluri muzicale rock-trap este un adevarat manifesto al rebelilor, al celor care nu respecta regulile și care vor sa iși faca vocea auzita. “Scandal” a fost compusa de…

- Alessiah surprinde inceputul verii cu melodia “On My Way”, alaturi de un videoclip filmat la pitorescul lac Como din Italia, oferind o calatorie muzicala captivanta prin peisajele sale spectaculoase și atmosfera romantica. Piesa “On My Way” surprinde esența cautarilor interioare, a curajului de a urma propriile…

- Sound-ul original francez și versuri aproape de sufletul artistei sunt cuvintele care descriu cea mai noua piesa marca Irina Rimes: . Instrumentalul piesei s-ar putea sa va porneasca la dans intr-o seara de primavara tarzie, insa interpretarea Irinei va aduce izul de nostalgie specific, instigand la…

- Alessandro, unul dintre cei mai promițatori artiști din industria muzicala romaneasca, a lansat astazi, 19 mai, piesa sa de debut, intitulata “Atat de sus”. Compoziția piesei a fost realizata de catre Marius Moga, Bogdan Alexandru Samoilenco si Mihai Dumitrescu, iar rezultatul este o melodie plina de…

- Artistul și compozitorul Brando lanseaza o noua piesa plina de farmec estival, Burn It Down. Cu o chitara ritmica și un stil vocal unic, aceasta piesa ii va face pe ascultatori sa iși doreasca sa se alature petrecerii și sa danseze pana dimineața. Burn It Down este o piesa inspirata de spiritul verii…

- Jean Gavril și Vlad Flueraru lanseaza piesa Asasina, intr-o colaborare fresh ce imbina perfect mai multe stiluri muzicale cu un concept inedit. Cei doi artiști le-au pregatit fanilor și un videoclip spectaculos, care sa mearga mana in mana cu tema principala a melodiei. O recunoști pe „asasina” din…

- Alexandra Stan se alatura DJ-ului belgian, MATTN, pentru a lansa noul lor single “Bitch is fire”. Piesa, care combina sunetele muzicii electronice cu vocea puternica a Alexandrei Stan, este disponibila acum pe toate platformele de streaming. “Bitch is fire” este o piesa „statement” care vorbeste despre…

- Cargo, cea mai iubita trupa rock din Romania, a lansat recent o noua piesa intitulata “Te chem”. Melodia este o balada rock care transmite un mesaj puternic despre dorinta si sentimente profunde si pure. “Te chem” este o melodie cu un sound puternic, care imbina elemente de rock cu influențe de blues…