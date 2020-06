Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Unitatii Nationale a facut un apel la toate fortele pro-europene, dar în special catre PAS si PPDA, sa nu intre în niciun fel de negocieri cu Igor Dodon. În cadrul emisiunii Punctul pe AZi de la TVR MOLDOVA, deputatul Octavian Tîcu a precizat ca,…

- Principala forta de opozitie de centru din Polonia l-a desemnat vineri pe primarul Varsoviei drept noul sau candidat la alegerile prezidentiale, un scrutin extrem de perturbat de coronavirus si de probleme...

- Ieri 6 mai 2020, la sediul Poliției Municipiului Deva s-a prezentat un barbat in varsta de 52 de ani, care a sesizat faptul ca luni, 4 mai 2020, un barbat pe care nu il cunoaște, l-a indus in eroare și i-a vandut un lingou confecționat din metal comun, despre care a afirmat ca este din aur, cauzandu-i…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, sustine ca daca ar fi candidat, in 2016, la alegerile prezedintiale in locul Maiei Sandu ar fi castigat in fata lui Igor Dodon. Declaratia a fost facuta de Nastase, in cadrul editiei emisiunii “In centrul atentiei” de la Publika TV.

- Nastase l-a insultat pe Octavian Țîcu, afirmând ca acesta este „un nimeni”, așa ca Platforma DA nu ar avea motive sa-i plagieze inițiativele. „Eu în viața mea nu am ce plagia de la Țîcu. Nici ca istoric, nici ca jurist, nici ca politician, nici…

- Presedintele american Donald Trump a depasit marti numarul de voturi necesare pentru a fi declarat castigatorul alegerilor primare republicane, o formalitate in campania sa de realegere. In Statele Unite, nominalizarea presedintilor in exercitiu de catre partidul lor trece prin etapa alegerilor primare.…

- „Partidul Actiune si Solidaritate spune ca in viitor isi va alege mult mai bine membrii de partid care vor munci mai mult in folosul formatiunii”. Declaratia presedintei PAS, Maia Sandu, a fost facuta in contextul in care candidatul independent Grigore Cobzac ar fi mintit partidul ca nu va candida la…

- Primarul municipiului Targoviste, Cristian Stan, a anuntat ca din noaptea de luni spre marti, mijloacele de transport in comun din municipiu vor fi dezinfectate in vederea combaterii raspandirii COVID-19.