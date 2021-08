Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, la putere in Fasia Gaza, i-a felicitat luni pe talibani pentru 'victorie', dupa ce acestia au preluat din nou controlul in Afganistan, transmite AFP. Gruparea armata palestiniana, considerata terorista de Israel si de state occidentale, 'felicita miscarea…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza și considerata terorista de Israel și alte state occidentale, i-a felicitat luni pe talibani pentru „victoria” lor, dupa ce acestia au preluat din nou controlul in Afganistan, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Ismail Haniyeh a fost ales pentru un al doilea mandat la sefia Hamas, gruparea islamista palestiniana care controleaza Fasia Gaza, au declarat duminica pentru Reuters doua oficialitati palestiniene. "Fratele Ismail Haniyeh a fost reales ca sef al biroului politic al miscarii pentru a doua oara", a declarat…

- Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a salutat vineri incetarea focului intre Israel si Hamas, intrata in vigoare in Fasia Gaza, dar a subliniat faptul ca acum trebuie "atacate cauzele profunde" ale conflictului, potrivit AFP. "Este bine ca intervine o incetare a focului" si "sa nu mai fie…

- Miscarea siita libaneza Hezbollah a salutat vineri o 'victorie istorica' a factiunilor palestiniene din Fasia Gaza, dupa intrarea in vigoare a incetarii focului cu Israelul, transmite AFP. Aliat al Teheranului, un alt inamic jurat al Israelului, Hezbollah sustine in mod traditional…

- Egiptul a confirmat ca negocierile pe care le-a mediat au dat rezultate, iar un acord de incetare a focului a intrat in vigoare la ora 2. Aviația israeliana a incetat deja bombardamentele in Gaza.

- Gruparea islamista Hamas a revendicat "victoria" in recenta confruntare armata cu Israelul, conform unei declaratii a unui inalt oficial al miscarii in fata a mii de persoane adunate vineri pentru a-si manifesta bucuria in orasul Gaza dupa intrarea in vigoare a incetarii focului, informeaza vineri…

- Pe masura ce conflictul dintre Hamas și statul evreu continua, tunelurile sapate de mișcarea islamista palestiniana raman o ținta principala pentru armata israeliana. Pentru armata israeliana, tunelurile sapate de Hamas in Fașia Gaza reprezinta „coloana vertebrala” a operațiunilor mișcarii islamiste…