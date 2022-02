Mișcarea 5 Stele: De la ascensiunea italienilor antisistem la haos Partidul s-a nascut în 2009 ca un act de protest împotriva politicii tradiționale și a ajuns la putere în 2018. Dar a pierdut din forta și acum un tribunal a suspendat alegerea liderului, scrie Diario de Noticias, citat de Rador.



Cel mai recent eșec pentru Mișcarea 5 Stele (M5S, sigla în original), care a fost cel mai votat în legislativul din 2018 în Italia, dar care pierde din forta, a venit nu din partea alegatorilor, ci a justiției.



Un tribunal din Napoli a suspendat saptamâna aceasta alegerea fostului prim-ministru Giuseppe Conte ca…



