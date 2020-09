Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” Timișoara au reușit, aseara, prinderea in flagrant a unui membru important al gruparii conduse de Lucian Boncu. Investigațiile au inceput in momentul in care DIICOT a obținut informații ca, deși este in arest la domiciliu, Paul Ștefan – care este trimis in judecata…

- Operațiune in forța a polițiștilor de la ”Crima Organizata” din Timișoara care au reușit, astazi, prinderea in flagrant a membrilor unei grupari specializata in fraude cu carduri bancare. Ancheta DIICOT a inceput in momentul in care au fost obținute informații ca in Timișoara și Arad se cumpara masiv,…

- Ludovic Orban s-a intalnit vineri cu candidații PNL Timiș la alegerile locale din 27 septembrie pentru a-i incuraja și mobiliza in batalia electorala care este din ce in ce mai aproape. Doar ca liderul PNL a fost luat de val in timpul discursului sau și a facut o gafa de zile mari.

- Administrația condusa de Nicolae Robu sfideaza deciziile Curții de Conturi și refuza sa puna in aplicare masuri dispuse inca din 2010 in cazul terenurilor și cladirilor care au fost concesionate Piețe SA. ”Cu privire la Piața Doina, Piața Badea Carțan, Piața Dacia, Piața Soarelui și Piața Lipovei nu…

- Avocatul Alexandru Nistor a relatat cazul tatalui sau pe pagina sa de Facebook, sambata, iar ulterior a declarat, pentru Agerpres, ca a decis sa depuna plangere penala in acest caz, prin care vizeaza personalul de garda de la UPU Arad. Managerul interimar al SCJU Arad, Florina Ionescu, a declarat,…

- Procurorii DIICOT au retinut trei persoane din orasul Ungheni, judetul Mures, respectiv doi barbati, de 25 si 37 de ani, si o femeie, de 34 de ani, acuzati de camatarie si santaj. Inculpatii imprumutau persoane sarace cu dobanzi foarte mari, iar datornicii care nu plateau erau obligati sa le achite…

- O rețea care distribuia droguri in cluburi de pe Valea Prahovei și municipiul Brașov a fost destructurata de polițiști și de procurori DIICOT. Șapte percheziții domiciliare au avut loc joi in municipiul Brașov, la persoane banuite de trafic de droguri. Polițiștii au gasit 40 de grame de cannabis, comprimate…

- "Mi-a luat un an de zile sa pot falsifica o bancnota." Marturia celui mai bun falsificator din istoria Romaniei, care a creat "super leii" “Mi-a luat un an de zile sa pot falsifica o bancnota. Am invatat din greseli si m-am perfectionat singur, de-a lungul timpului”.…