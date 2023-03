Stiri pe aceeasi tema

- Miruna, fosta concurenta din sezonul 6 Mireasa, a transmis un mesaj neașteptat dupa ce susținatorii au aflat identitatea lui Luța. Tanara și-a redeschis contul de Instagram pentru a da carțile pe fața.

- Cosmin de la Mireasa - sezonul 6 și-a luat urmaritorii de pe contul lui personal de Instagram prin surprindere, dupa ce a postat o fotografie neașteptata. Dupa desparțirea de Miruna, fostul concurent s-a afișat cu o tanara superba intr-o locație din Capitala. Iata imaginea pe care toata lumea o aștepta!

- Cosmin și Miruna de la Mireasa sezonul 6 au trecut prin clipe mai grele in ultima perioada, in special din cauza separarii. Insa pentru Cosmin, lucrurile par sa fie din ce in ce mai frumoase, dat fiind faptul ca, fanii ar fi dat un zvon cum ca acesta și-a refacut viața alaturi de o alta tanara.

- Miruna de la Mireasa a fost deranjata de mesajele pe care le primește din partea fanilor. Dupa ce atat ea, cat și Cosmin au confirmat desparțirea și au ieșit la iveala detalii despre relația lor, interesul celor care i-au urmarit in cadrul emisiunii a crescut, de aici și numarul mare de mesaje care…

- Viața merge inainte chiar și dupa o desparțire dureroasa, ne arata Miruna, Cosmin și doamna Adriana. Cei trei sunt foarte activi in social media, acolo unde raspund la intrebarile internauților sau povesteaza ce mai fac.

- Andreea Gradinaru din sezonul 3 de la Mireasa a reacționat imediat, dupa ce Miruna și Cosmin au anunțat desparțirea lor. Fosta concurenta a marturisit ca a trecut prin aceeași situație, insa nu a gasit mesajele deoarece au fost șterse, ci doar cautarile.

- Miruna și Cosmin, caștigatorii sezonului 6 Mireasa, au decis sa impartașeasca cu susținatorii de pe Instagram urmatoarea destinație in care urmeaza sa ajunga alaturi de doamna Adriana, la scurt timp de la Finala show-ului matrimonial.

- Miruna și Cosmin, caștigatorii sezonului 6 Mireasa, au intrat live pentru a raspunde la toate curiozitațile susținatorilor de pe Instagram. Hai sa vezi ce vor face cu marele premiu, dar și care este motivul pentru care tatal tanarului nu a fost prezent la nunta fiului sau din Finala sezonului 6 Mireasa.