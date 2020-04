Stiri pe aceeasi tema

- Imnul Romaniei a fost difuzat, astazi, incepand cu ora 17.00, in toata țara, prin megafonele mașinilor de Poliție, in semn de solidaritate cu medicii care lupta in spital cu pandemia de coronavirus și cu romanii care respecta regulile și stau acasa. „In semn de mulțumire pentru romanii care respecta…

- Miron Mitrea a comentat situatia din tara in cadrul emisiunii Culisele Puterii de la Realitatea PLUS. El a mentionat viziunea sa conform careia exista 3 piloni foarte important in gestionarea intregii crize:"Eu zic ca a fost bine din punct de vedere al combaterii epidemiei. Eu vad in aceasta lupta 3…

- Social-democratul Miron Mitrea a facut apel la calm, duminica seara, la Realitatea PLUS. Acesta a spus ca starea de urgența care se va instala in Romania de maine (luni-n.red) nu este una in stare de razboi, ci in stare de epidemie. Totodata, parlamentarul este de parere ca Guvernul ar trebuie sa se…

- Zeci de masini sunt blocate la intrarea in tara dupa ce un grup de 25 de romani a refuzat sa ramana la un centru de carantina din judetul Arad. Reprezentantii vamali declara ca foarte multi romani care se intorc din Italia. Directia de Sanatate Publica a solicitat interventia fortelor de ordine.

- Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Matei Bals din Capitala, atrage atentia ca romanii de peste hotare care intentioneaza sa petreaca sarbatorile pascale in tara, mai ales cei din Italia, sa ia in calcul ca s-ar putea ca, in loc sa stea cu cei dragi, sa fie izolati la domiciliu sau…

- Romanii aflati pe nava Diamond Princess se pregatesc sa se intoarca acasa. Dupa doua saptamani de carantina, 500 de pasageri urmeaza sa fie debarcati si adusi, ulterior, in tara. 88 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate astazi la bordul vasului.

- Romanii din diaspora se vor intoarce acasa nu numai pentru salariu, ci vor predictibilitate in ceea ce priveste nivelul de trai, a declarat, sambata, la Antena 3, Emanuel Victor Picu, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit Agerpres. "Romanii se vor intoarce…

- “Ieri i-a ridicat sotiei mele masina de pe strada Byron. Nu e problema, a ridicat-o, a gresit, platim, a parcat pe trotuar 2 minute. Dar si politistul local mi-a lasat copilul si nevasta în strada. Nu au putut s-o sune, nu în 2 minute sa îi ia masina? Nu va suparati, dar poate…