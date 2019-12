Miron, Avisso: Sa te imprumuti, fara sa investesti in infrastructura, inseamna sa condamni tara la saracie

Stiri pe aceeasi tema

- Promisiuni. La asta se reduce toata infrastructura Romaniei de zeci de ani. Un plan pentru construirea autostrazilor exista dinaintea celui de-Al Doilea Razboi Mondial și a tot fost actualizat de fiecare regim.

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca, din discutiile preliminare pe care le-a avut in Guvern, exista "toate garantiile" ca bugetul MApN sa reprezinte in continuare 2% din PIB. "Din discutiile pe care le-am avut cu premierul si cu ministrul Finantelor, avem…

- Investitiile in infrastructura de transport reprezinta o prioritate absoluta pentru noul guvern, a declarat, miercuri, premierul Ludovic Orban. Prezent la ceremonia de preluare a mandatului de catre noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, prim-ministrul a afirmat ca "dezvoltarea economica a Romaniei…

- Prim-ministrul demis Viorica Dancila a afirmat sambata, in timpul unei vizite pe santierul soselei de centura a municipiului Bacau, ca mai sunt multe lucruri de realizat in domeniul infrastructurii, dar in ultimii doi ani au fost facuti pasi importanti in acest domeniu. "Nu am realizat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca un guvern cu 15 maximum 16 ministere inseamna si o restrangere a numarului de agentii, autoritati si secretari de stat. "Ne dorim un guvern european, un guvern normal, in care sa nu infiintezi ministere pentru ca ai de promovat niste politruci de la…

- Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca PSD va respecta Constituția, in contextul adoptarii moțiunii de cenzura de catre Parlament. Social-democratul a precizat ca va veni alt Guvern, anunța MEDIAFAX.Citește și: CNSAS provoaca un 'cutremur' politic: Colaborare cu…

- "Eu aș spune mai degraba ca este vorba de niște lupte crunte in Parlament. Cu siguranța va fi foarte greu sa spunem, noi, cei din presa, care ar fi varianta care va fi acceptata in perioada urmatoare. Din punctul meu de vedere, Ludovic Orban nu va fi acceptat de catre o parte importanta a celor care…

- "Azi dimineata la 6 si ceva am primit un mesaj cutremuraror. Intre Urziceni si Slobozia a avut loc un accident groaznic cu 10 morti si aproape 10 raniti grav. M-a intristat foarte mult! Ce poti sa spui? Condoleante, imi pare rau! Ce sa intelegem? Sa intelegem ca lipsa de infrastructura ucide, la…