- Ambasadorul rus la Chișinau, Oleg Vasnețov, a mers intr-o vizita la Tiraspol, unde s-a intalnit cu separatistul Vadim Krasnoselski și așa-numitul ministru de Externe Vitali Ignatiev. Cei doi au declarat ca sunt ingrijorați de evoluția relațiilor economice și umanitare intre regiune și Rusia. Krasnoselski…

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat in cadrul unui interviu pentru un post de televiziune din Rusia, ca cineva are mari interese și aspirații de a iniția un conflict armat intre Chișinau și Tiraspol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Statele Unite ale Americii nu au dovezi sau indicii ca Rusia intentioneaza sa isi extinda razboiul in Republica Moldova in acest moment, a declarat ambasadorul SUA la Chisinau, Kent D. Logsdon, conform unui comunicat de presa al misiunii diplomatice americane. Precizarile vin dupa afirmațiile facute…

- „Statele Unite nu vad dovezi ca Rusia intentioneaza sa isi extinda razboiul in Republica Moldova in acest moment. Continuam sa monitorizam indeaproape situatia si sa impartasim informatii cu partenerii nostri de aici", se mentioneaza in mesajul postat de Ambasada SUA in Republica Moldova.Ambasadorul…

- Ieri, pe 9 mai, la Chișinau a fost serbata Ziua Victoriei, a eliberarii de sub nazism. La parada au participat cateva mii de oameni, care au arborat atat steagurile Republicii Moldova, cat și ale defunctului URSS. A fost o parada dominata și de temerile ca Moldova ar putea fi atrasa intr-un ...

- Republica Moldova cere sprijinul ONU pentru retragerea militarilor ruși din Transnistria, in condițiile in care Rusia este unul dintre cei mai importanți membri ONU. O declarație pe acest subiect a facut premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița. Declarația a fost facuta cu prilejul vizitei la…