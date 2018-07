Mirela Boureanu Vaida are probleme cu banii. Iată cât a pierdut în ultimii cinci ani Conform datelor de la Ministerul de Finante, firma Mirelei a inregistrat un profit net de 11.096 de lei in 2017, o crestere infima fata de 2016, cand s-a bifat un castig net de 8.298 de lei. Firma a fost pe profit si in 2015, 40.185 de lei. In 2013 si 2014 s-au inregistrat pierderi totale de 206.338 de lei, adica aproximativ 45.000 de euro. Un bilant al ultimilor cinci ani de activitate indica faptul ca afacerea a provocat o pierdere de 146.759 de lei, adica peste 30.000 de euro, potrivit wowbiz.ro Sotul Mirelei Boureanu-Vaida vinde uși și ferestre din PVC! Alexandru coordoneaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul soț al Andreei Marin, Tuncay Ozturk, are probleme financiare cu firma lui, care a inregistrat pierderi uriașe. Fostul soț al vedetei de televiziune Andreea Marin , Tuncay Ozturk, s-a mutat din țara natala, Turcia, in Romania, in urma cu cinci ani. In Romania, acesta și-a deschis o clinica de…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti ca pe Gabriel Vlase il recomanda experienta si pregatirea pentru a prelua conducerea SIE, precizand ca l-a nominalizat pe deputatul social-democrat pentru aceasta functie fara a avea o discutie cu PSD. Intrebat cum a ajuns la decizia de a-l nominaliza pe Vlase…

- Gerald Schweighofer, cu afaceri pe piata locala de 1,9 miliarde de lei in 2016, potrivit ultimelor date furnizate de Ministerul de Finante, este in mijlocul unui scandal dupa ce Procurorii DIICOT si politistii au facut perchezitii, la sfarsitul lunii mai, la fabricile din Radauti si Sebes ale firmei…

- Siraj, una dintre cele mai cunoscute afaceri de comert din Iasi se apropie de sfarsit @ Creditorii au cerut intrarea in faliment a societatii Siraj AD Impex, care are datorii de circa 10 milioane euro Siraj, cea mai cunoscuta afacere de comert din Iasi pana la aparitia hipermarket-urilor si a mall-urilor…

- Ministerul de Finanțe vine cu vești bune pentru contribuabili. Contractele de inchiriere nu mai trebuie sa fie inregistrate la Fisc, cei care incaseaza venituri din chirii urmand doar sa depuna declaratia 212, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Guvern.Citește și: ALERTA in Capitala:…

- PricewaterhouseCoopers (PwC), o companie multinationala de consultanta si audit, a achizitionat o participatie minoritara in start-up-ul chinezilor de la VeChain, potrivit unui comunicat de presa din partea companiei. VeChain Global Technology Holding Limited este un furnizor de solutii…

- V.S. Aproape 110.000 de lei va pune la bataie Primaria Ploiești pentru consultanța in vederea “finanțarii accelerarii programelor de investiții in domeniul eficienței energetice și utilizarii surselor de energie regenerabila”, respectiv pentru proiectul “Monitorizarea eficienta a consumului energetic…

- Presedintele Klaus Iohannis a avizat, marti, urmarirea penala a fostului ministru de Finante, Sebastian Vladescu, dupa ce DNA a solicitat anchetarea sa pentru doua infractiuni de luare de mita.