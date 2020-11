Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Banias a raspuns la cea mai controversata intrebare! Fosta concurenta de la „Insula Iubirii” a hotarat sa dea carțile pe fața și a spus daca este sau nu insarcinata. Iata ce dezvaluiri surprinzatoare a mai facut focoasa bruneta!

- Așa cum bine știți, Mirela Banias și Ionuț Gojman au intrat de mana, ca un cuplu, in cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, insa au ieșit separat. Acum, la cațiva ani de la terminarea sezonului, frumoasa bruneta a dezvaluit care este, de fapt, relația dintre cei doi, in prezent.

- Coronavirusul a aratat ca nu ține cont de nimeni și de nimic. Acesta continua sa faca victime, iar printre ele s-a numarat și Mirela Banias, care, din fericire, a reușit sa-l invinga. Fosta concurenta de la „Insula Iubirii” a vorbit despre starea ei actuala de sanatate și le-a transmis fanilor ca era…

- Au curs lacrimi de tristețe vineri seara, in platou la ”X Factor”. Juriul a fost impresionat pana peste masura de prestația Anei Maria German, o concurenta in scaun cu rotile. Artista a ramas paralizata in urma unui accident cumplit de mașina, iar dupa, a primit o noua lovitura de la viața: soțul a…

- Mirela de la Insula Iubirii trece printr-o perioada extrem de frumoasa din viața ei. Fosta concurenta de la Insula Iubirii iși incanta admiratorii cu fotografii in care iși expune trupul cu forme voluptuoase in costum de baie.

- Fosta vedeta de televiziune și-a anunțat candidatura la Primaria Sectorului 1, marți seara. Ea va participa la alegerile locale pe listele Partidului Ecologist Roman, scrie antena3.ro„Eu o numesc o aventura, viața e facuta din aventuri și din noi provocari. Eu sunt ecologista de mai mult timp, pe mine…

- Unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii a fost format din Bianca și Liviu Gherman. La venirea in Romania, toata lumea se aștepta sa se desparta. Insa, telespectatorii au avut o surpriza enorma.