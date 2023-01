Stiri pe aceeasi tema

- Fostul selectioner al Romaniei, Mirel Radoi, a semnat un contract cu gruparea saudita Al-Ta'ee. Noua echipa al lui Radoi se afla pe locul 9 in clasament, cu 18 puncte. In varsta de 41 de ani, Radoi a mai pregatit echipele FCSB, U21, nationala de seniori a Romaniei si Universitatea Craiova. In Arabia…

- Mirel Radoi și-a gasit echipa la doar șase saptamani dupa ce a plecat de la CS Universitatea Craiova. Fostul selecționer al naționalei Romaniei a semnat un contract cu Al Taee, formație aflata pe locul noua in prima liga din Arabia Saudita. Este al șaselea antrenor roman din istoria acestei echipe.…

- Mirel Radoi a semnat cu noua echipa și va fi adversarul lui Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Astfel, fostul selecționer al Romania a fost prezentat, oficial, de saudiții de la Al-Tai. Mirel Radoi a revenit in antrenorat, dupa desparțirea de Universitatea Craiova. Antrenorul roman a semnat cu Al-Tai…

- Mirel Radoi și-a gasit echipa, la nici doua luni dupa desparțirea de Universitatea Craiova. Fostul selecționer a semnat in Arabia Saudita, cu gruparea Al-Tai FC, formație din prima liga. Cea in care ii va fi rival lui Cristiano Ronaldo de la Al Nassr, dar și lui Marius Șumudica, tehnicianul lui Al-Raed.…

- Fotbalistul craiovean Alexandru Mitrița și-a trecut numele pe lista marcatorilor in partida susținuta astazi, de Al-Raed , pe terenului echipei Al Batin. Echipa antrenata de Marius Șumudica s-a impus cu 2-1, reușita „Piticului atomic“, venind in minutul 57. Celalalt gol al formației Al-Raed a fost semnata…

- Mirel Radoi (41 de ani) și-a anunțat demisia de la Universitatea Craiova, dupa eliminarea din Cupa Romaniei . Gruparea olteana a fost invinsa de FC Argeș, scor 1-2, in grupa D a Cupei Romaniei. „Intre mine și jucatori, indiferent de articolele care au aparut, nu s-a intamplat nimic. Daca am avut ceva…

- Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, s-ar desparți și maine de Ionuț Vina, George Cimpanu, Ante Roguljic, Ivan Martic și Eduard Florescu. Problema e ca au angajamente pe termen lung și, daca țin de ele, va fi dificil și cu achizițiile solicitate de Mirel Radoi. Mirel Radoi a inceput de…

- Marius Șumudica (51 de ani), antrenorul lui Al Raed, a anunțat ca in „3-4 ani” se retrage din fotbal. Tehnicianul roman a anunțat ca a luat decizia cu luni in urma. El vrea sa continue in fotbal ca analist TV, dar nu ca antrenor. Marius Șumudica a anunțat ca renunța la antrenorat „Eu cand voi termina…