Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi (39 de ani), selecționerul echipei naționale a Romaniei, a comentat infrangerea drastica din Norvegia, scor 0-4. „Nu știu ce aș mai putea spune dupa o asemena prestație. Imi e rușine de rușinea dumneavoastra. Aș vrea sa ma limitez la ceea ce pot sa va spun, altfel aș merge mult prea adanc…

- UPDATE, ora 18:04 / Avem echipele de start. Mirel Radoi a facut multe schimbari si mizeaza pe Ianis Hagi din primul minut. Dupa dezamagirea din Islanda, Romania merge in Norvegia pentru a incerca sa mai repare la capitolul imagine. A fost 1-2 la Reykjavik, rezultat care inseamna și ratarea ultimei șanse…

- Fostul selecționer Cornel Dinu a comentat iar prestația Romaniei la meciul cu Islanda, 1-2, in barajul pentru EURO 2020, explicand unde a greșit selecționerul Mirel Radoi. Mirel Radoi, umilit și criticat aspru de Cornel Dinu De menționat este ca Norvegia – Romania, meci din Liga Națiunilor, se joaca…

- Cristi Balaj, 49 de ani, fost arbitru internațional, considera ca Razvan Burleanu, președintele FRF, ar trebui sa plece și el daca-l va demite pe selecționerul Mirel Radoi pentru ratarea calificarii la Euro 2020. Islanda a invins Romania, scor 2-1, in semifinala „barajului” pentru Campionatul European.Norvegia…

- România a pierdut orice șansa de a mai ajunge la Euro 2020 (din vara anului viitor), iar Gica Popescu a facut o analiza a înfrângerii cu Islanda. "Unde a fost atitudinea? În repriza a doua am fost leșinați și nu am tras la poarta", a spus, printre altele, fostul capitan…

- Mario Camora, in varsta de 33 de ani, a primit cetatenia romana la 2 septembrie si a fost convocat in premiera la echipa nationala de selectionerul Mirel Radoi. Tricolorii vor disputa trei meciuri in urmatoarea perioada: Islanda – Romania (8 octombrie – semifinala baraj Euro), Norvegia – Romania (11…

- Selecționerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a anunțat convocarile preliminare ale jucatorilor care evolueaza in strainatate, pentru partidele cu Islanda, Norvegia si Austria. Lista cuprinde 26 de tricolori care s-ar putea regasi in lotul final, care va conține și numele jucatorilor din…

- Nationala Romaniei a urcat trei pozitii, pana pe locul 34, cu 1.483 de puncte, in primul clasament FIFA/Coca-Cola publicat dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit news.ro.Aversarele Romaniei din grupa de Liga Natiunilor ocupa urmatoarele locuri: Austria - locul 27, cu 1.505…