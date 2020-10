Creste presiunea pe Mirel Radoi, dupa rezultatele foarte slabe inregistrate in startul mandatului. Au fost trei esecuri consecutive pe care le-a suferit echipa nationala. Cea mai dureroasa dintre ele in fata Islandei, rezultat care inseamna si iesirea din cursa pentru Euro 2020. Plus esecurile din Liga Natiunilor, printre care un 0-4 rusinos in Norvegia. Criticat […] The post Mirel Radoi, atacat dur de cel mai bun antrenor din Romania. Ce i-a transmis Dan Petrescu appeared first on IMPACT .