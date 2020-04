Stiri pe aceeasi tema

- Produs de Institutul V-DEM al Universitatii din Goteborg, raportul prezinta o analiza exhaustiva, foarte bine documentata, asupra unui proces extrem de vizibil pe plan mondial, anume “declinul global al institutiilor liberal democratice”, consemnand cazul Ungariei ca situatie limita in Europa in ce…

- Multe dintre strazile si institutiile noastre poarta numele unor oameni care prin faptele lor au marcat destinele tarii sau chiar ale lumii. Avem medici, inventatori, cercetatori, profesori care au facut lucruri nemaipomenite dar despre care, multi dintre noi, habar nu au cine au fost si ce au realizat.…

- Un avion de pasageri al Air Tahiti Nui a inregistrat cel mai lung zbor de pana acum al unui avion de pasageri, 15.715 kilometri, intre Papeete, Tahiti (Polinezia franceza) si Paris, Franta.Industria aviatiei a fost puternic lovita de criza coronavirusului. Mii de zboruri au fost anulate pana…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, un decret privind acreditarea istoricului Radu Ioanid in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statul Israel, cu resedinta la Tel Aviv. Istoricul Radu Ioanid, in varsta de 66 de…

- Autor: Stelian ȚURLEA O carte extrem de interesanta, despre care se pot spune lucruri minunate, dar care poate fi și criticata in cel mai mare grad. Sa incepem cu parțile negative. E o carte de istorie care pare sa porneasca de la un interviu. Dar nu se spune nicaieri cand a fost luat acest interviu…

- KRIKOR ZAMBACCIAN 1889 1962 Viata, activitatea si opera lui Krikor Zambaccian6 februarie 1889 Se naste la Constanta Krikor Zambaccian, "in casa parintilor sai din strada Mircea cel Mare nr. 2, parintii fiind Agop Zambaccian 33 de ani , "de profesiune contabil comercial, si d na "Anita Agop Zambaccian,…

- 169 de ani se implinesc pe 15 februarie de la nașterea lui Spiru Haret, personalitate marcanta in formarea invațamantului modern și susținut de stat in Romania. Spiru Haret s-a nascut la Iasi , in familia unui judecator, parintii sai fiind Costache si Smaranda Haret. In septembrie 1862 a fost admis…

- Institutul de Istorie „George Baritiu” din Cluj-Napoca al Academiei Romane va aniversa, in 2 februarie, 100 de ani de existenta. La Centenar, cercetatorii clujeni subliniaza rolul istoricilor in societate, care „sunt si trebuie sa fie oameni ai cetatii”, a caror expertiza poate fi folositoare pentru…