- O tanara de 26 de ani din Utah, SUA, a murit chiar in noaptea nuntii in urma unui accident rutier provocat de un sofer care circula pe contrasens. Femeia, care se casatorise cu iubitul ei din liceu, era mama a doi baieti si urma sa adopte si o fetita, potrivit nbcnews.com.

- Bat clopote de nunta in showbiz-ul romanesc! Cel mai așteptat eveniment se apropie cu pași repezi, tocmai de aceea, Carmen Grebenișan a pus la punct toate detalii nunții pe care o va face alaturi de Alex Militaru. Mai mult decat atat, acum, de dragul fanilor nerabdatori, vloggerița a spus și cum iși…

- O tanara in varsta de 29 de ani, din municipiul Suceava, a fost ranita intr-un accident rutier produs pe Calea Obcinilor, dupa ce s-a trezit in fața cu un BMW care circula pe contrasens. Scenele incredibile s-au petrecut marți dimineața.Din cercetarile poliției rezulta ca un tanar in varsta de 26 ...

- Rochia de mireasa este articolul vestimentar simbolic din garderoba doamnelor, deoarece marcheaza unul dintre cele mai importante evenimente din viața. Este rochia purtata in timpul nunții, rochia la care doamnele viseaza timp indelungat și pe care o aleg cu multa atenție. Pentru ca mireasa sa fie fericita,…

- Clipe de groaza pentru o familie din Irlanda! Laura Connolly a fost victima unui șofer inconștient aflat in trafic. La doar 34 de ani, atunci cand visul de a fi mireasa era pe cale sa se indeplineasca, tanara și-a pierdut viața. Cu rochia pe care urma sa o poarte la propria nunta in mana, Laura Cannolly…

- Cazul morții lui Caronline Crouch a fost rezolvat așa cum nimeni nu se aștepta, mai exact cu ajutorul ceasului inteligent pe care tanara mamica il purta la momentul decesului. Potrivit acestuia, femeia a murit in somn, sufocata și stransa de gat de soțul grec care a incercat sa scape de vina inscenand…

- Un barbat din India, despre care se crede ca ar fi fost liderul celei mai numeroase familii din lume, a murit la varsta de 76 de ani in statul indian Mizoram, informeaza luni BBC. Ziona Chana, liderul unei secte religioase care practica poligamia, a murit duminica si a lasat in urma lui 38…

- Medicii au declarat ca starea sa de sanatate s-a deteriorat acasa, in satul sau, Baktawng Tlangnuam. El a fost dus de urgenta la spital duminica seara, unde a fost declarat mort la sosire. Este greu de spus daca Chana a fost intr-adevar seful celei mai mari familii din lume, deoarece exista altii care…