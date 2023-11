Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Anina a surprins pe toata lumea cu plecarea ei din casa Mireasa și apoi cu intoarcerea subita. Mama lui Robert s-a aflat in direct la Mireasa, Capriciile Iubirii pentru a-și explica gesturile.

- Relația dintre Bia și Robert de la Mireasa a devenit din ce in ce mai serioasa. Cei doi concurenți iși fac deja planuri de viitor, iar ea este convinsa ca va pleca din competiție alaturi de el in decembrie. Mai mult, Bia a dezvașuit ca este dispusa sa se mute in Oradea pentru el, insa are o condiție…

- In ediția din data de 10 octombrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, doamna Anina a declarat, ieri, ca nu vede o casatorie in emisiune intre Robert și Bia, cel puțin deocamdata și ca i se pare ca fata a pus monopol pe fiul sau. Acest lucru a afectat-o serios pe concurenta care a izbucnit in lacrimi.

- Bia și Robert formeaza oficial un cuplu, dupa ce s-au sarutat pasional in jacuzzi. Cei doi au recunoscut in ediția de astazi de la Mireasa ca sunt impreuna, spre surprinderea doamnei Anina, care i-a felicitat pe cei doi.

- Dupa scandalul uriaș dintre Bia și doamna Anina, concurentuș și Robert au inceput sa devina tot mai apropiați. Cei doi au spus ca iși doresc sa se cunoasca mai bine, iar concurentul chiar i-a marturisit tinerei ca ea este singura fata din casa cu care rezoneaza.

- Doamna Anina și-a expus parerile fața de interacțiunile lui Robert cu fetele din casa (Bia și Alina). Mama concurentului Mireasa a precizat ca fiul ei este foarte tanar și nu a mai locuit cu o fata pana acum. Mama tanarului crede ca fiul ei nu e pregatit pentru insuratoare.

