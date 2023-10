Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Anina a facut o marturisire neaștepata in emisia live de Mireasa de pe 9 octombrie 2023. Mama lui Robert a dat de ințeles ca nu este mulțumita de relația rece pe care o are cu iubita fiului ei și ca nu vede, cel puțin deocamdata, posibilitatea unei casatorii in competiție, pentru ca ea considera…

- Lacrimi și tenisiuni in platoul Mireasa, Capriciile Iubirii. In emisia de pe 20 septembrie 2023, doamna Anina a amai avut niște comentarii la adresa Biei, iar sora concurentei a intrat in direct.

- Cunoscuta artista Lepa Brena a susținut un concert de zile mari sambata seara la Timișoara. Pe scena amplasata in parcarea VIP de la Iulius Town, Diva din Balcani le-a cantat fanilor din Romania și Serbia vreme de doua ore alaturi de trupa sa Slatki Greh.

- Doamna Anina și-a expus parerile fața de interacțiunile lui Robert cu fetele din casa (Bia și Alina). Mama concurentului Mireasa a precizat ca fiul ei este foarte tanar și nu a mai locuit cu o fata pana acum. Mama tanarului crede ca fiul ei nu e pregatit pentru insuratoare.

- Doamna Anina și-a expus parerile fața de interacțiunile lui Robert cu fetele din casa (Bia și Alina). Mama concurentului Mireasa a precizat ca fiul ei este foarte tanar și nu a mai locuit cu o fata pana acum. Mama tanarului crede ca fiul ei nu e pregatit pentru insuratoare.

- Dupa blind date-ul de marți, Cosmina a fost afectata de concluziile trase de Robert. Fata a plans ore in șir, consolata fiind de Ana. Doamna Anina considera ca ea deține mare parte din vina.

- Cosmin de la Mireasa s-a pozat in ipostaze senzaționale alaturi de familia lui, la cununia civila a surorii sale. Acesta are o relație foarte buna cu sora lui și a ținut sa precizeze cat de mandru este de ea.

- Ruby, in varsta de 34 de ani, a avut recent o apariție neașteptata la un eveniment monden. Artista a purtat o rochie alba și mulți au intrebat-o daca are de gand sa se casatoreasca, mai ales ca de mai mulți ani traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Robert.Pentru ca a fost intrebata de mai…