Stiri pe aceeasi tema

- Mircia Muntean, fost primar al municipiului Deva, s-a reintors luni in PNL. Fostul edil a executat o pedeapsa cu inchisoarea, dupa ce a fost condamnat in aprilie 2017. „Fost președinte al filialei noastre și om politic cu o amprenta mare asupra dezvoltarii municipiului Deva și a intregului județ,…

- Fostul primar al municipiului Deva in perioada 1996-2012 si apoi in intervalul 2016-2017, Mircia Muntean , s-a inscris luni in Partidul National Liberal (PNL), formatiune politica din care a mai facut parte pana in anul 2011. Revenirea in PNL a fostului edil a fost anuntata de presedinta filialei judetene…

- La reuniunea de la Parlamentul Romaniei, intitulata „Mic Dejun cu Rugaciune”, președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a promis sa sprijine ridicarea unei capele de rugaciune, prima de acest gen la Parlamentul Romaniei. Anual, la Parlamentul Romaniei se organizeaza, dupa modelul american datand din 1920,…

- Fostul premier al Romaniei, Nicolae Ciuca, se arata optimist in ceea ce privește viitorul economic al Romaniei. Ciuca afirma ca, potrivit cifrelor pe care le-au difuzat agentiile de rating, Romania are o perspectiva de evolutie economica ce ii va permite in 2025 sa depaseasca Polonia ca PIB. Președintele…

- ”Partidul National Liberal va da presedintele tarii si in 2024. A facut foarte bine dreapta ca a dat presedintele Romaniei timp de 20 de ani. Romania este pe un parcurs euroatlantic foarte bun, putem sa ne dezvoltam in continuare in acest parteneriat. Cu siguranta, PSD isi doreste sa aiba un candidat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a sustinut astazi, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea politica pe care o conduce nu are nicio proiecție de coaliție cu PSD in acest moment, pentru alegerile locale, generale si prezidentiale din anul 2024. Luna viitoare, liberalii vor discuta in forurile de conducere…

- ”Peste 300 de persoane au fost prezente la Scoala de vara a Organizatiei Seniorilor National Liberali, condusa de presedintele Victor Paul Dobre, eveniment care reafirma angajamentul PNL fata de generatia experientei. Evenimentul s-a desfasurat la Neptun, timp de doua zile, iar alaturi de Organizatia…

- Fostul premier Nicolae Ciuca a jucat in hora, la Prislop. Din imaginile postate chiar de el pe Facebook, se poate observa ca fostul militar se mișca greu in hora, fara prea mult entuziasm. Presedintele PNL Nicolae Ciuca a participat, duminica, in judetul Maramures, la a 51-a editie a Horei de la Prislop.…