Stiri pe aceeasi tema

- Pe 8 aprilie 1972, Franța venea din nou in Romania pentru un meci, dupa o pauza de 40 de ani. La precedenta excursie la București, pe fostul Republicii (ONEF pe atunci), "cocoșii" cedasera la scor de hochei, 3-6. Erau vremurile in care, la prima noastra reprezentativa, legea o faceau Bodola, Dobay,…

- Pana marți la amiaza in Romania au fost confirmate peste 2.240 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Institutul Național de Sanatate Publica, la decizia Grupului de Comunicare Strategica, nu mai publica harta cazurilor pe județe, insa pune la dispoziția publicului date despre situația…

- Romania a inceput sa isi creasca infrastructura de testare a cetatenilor pentru diagnosticarea COVID-19 in incercarea de a copia modelul sud-coreean. O astfel de strategie, insa, presupune un set de pregatiri riguroase care s-au derulat pe parcursul mai multor ani la Seul, aspect la care tara noastra…

- Serie A e, deocamdata, suspendata, iar partidele din Franta si Germania, spre exemplu, se disputa in fata unor tribune goale. Si Liga I a recurs la aceasta masura, insa, in ultimele ore, s-a tot vorbit despre suspendarea campionatului.

- Sunt putini romani care se implica politic in tarile in care locuiesc. Majoritatea raman atenti la ce se intampla in Romania si participa, am vazut cu totii, din ce in ce mai mult la vot si la actiuni politice si civice. Diaspora frumoasa pe care o admiram.

- Romania este o tara puternica, membra a UE si a NATO si prin "contributia formidabila" a romanilor din diaspora veche, a declarat europarlamentarul Eugen Tomac, vineri, la Conventia Romanilor de Pretutindeni. "Romania este o tara puternica, o tara mare, membra astazi a Uniunii Europene si un stat…

- De ani de zile Romania nu reușește sa rezolve problema imunoglobulinei, medicament derivat din plasma umana. Crizele de aprovizionare s-au succedat fara ca guvernanții sa gaseasca soluții pentru pacienții dependenți de acest produs, țara noastra importand in continuare integral imunoglobulina. Florin…