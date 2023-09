Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, Mircea Rednic a fost externat! Miercuri, antrenorul echipei de fotbal UTA a fost internat la Spitalul Judetean din Arad, dupa ce a suferit un infarct in timpul jocului cu FCSB. Ulterior, acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale.

- Catalin Botezatu a suferit o noua operație pe inima. Inițial, potrivit informațiilor, designerul ar fi mers acolo pentru cateva investigații, insa, ulterior, in urma rezultatelor analizelor, cadrele medicale ar fi luat decizia sa-l bage in sala de operații.

- La doar noua zile de cand a suferit interventia chirurgicala adbominala, Papa Francisc a fost externat din spital. Suveranul Pontif este acum mult mai bine și se odihnește dupa ce a ajuns de urgența la spital in cursul saptamanii trecute.

- Biroul de presa al Vaticanului a dat joi publicitatii primele imagini cu papa Francisc dupa interventia chirurgicala abdominala, precizand ca suveranul pontif isi continua recuperarea inaintea externarii preconizate pentru zilele urmatoare, informeaza Reu

- Starea vedetei ramane grava, medicii spunand ca doar un miracol o mai poate ajuta sa se refaca in totalitate dupa ce a fost atacata de soțul sau. Apropiații au dezvaluit care au fost primele cuvinte pe care le-a rostit Dana Roba dupa ce s-a trezit din coma. Cum se simte dupa operația suferita pe creier.…

- Tatal lui Theo Rose, primele declarații dupa ce artista a nascut. Miercuri, 14 iunie, mult indragita cantareața a adus pe lume un baiețel frumos și sanatos, caruia i-a pus numele Sasha Ioan. Ioan Diaconu a devenit, astfel, bunic pentru prima data. Barbatul a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech…

- Theo Rose a devenit mamica pentru prima data in aceasta dimineața și este in culmea fericirii. Artista in varsta de 25 de ani a facut primele declarații pe rețelele de socializare cu privire la micuțul ei, dar și la starea de sanatate.

- Adriana Simionescu a nascut o fetița perfect sanatoasa, pe data de 10 iunie, iar acum fiica lui Adrian Minune a facut primele declarații despre starea ei de sanatate, dar și cum se simte micuța. Cele doua vor fi externate din maternitate maine și așteapta cu nerabdare sa ajunga acasa.