Mircea Rednic a fost un car ne nervi aseara dupa meciul cu FC Argeș. Nimic nu prevestea toate acele scene de final dupa ce UTA,...

- Antrenorul echipei UTA, Mircea Rednic, nu l-a utilizat pe Rareș Pop (17 ani), luni, 8 mai, la Pitești, in jocul cu FC Argeș (2-2). Tanarul fotbalist a fost menajat dupa ce s-a prabușit pe teren in timpul meciului UTA - Hermannstadt 1-0, disputat pe 2 mai, in etapa precedenta. Extrema dreapta a cazut…

- UTA Arad a ratat șansa de a se indeparta de locul direct retrogradabil in liga secunda. Formația aradeana a remizat la Pitești cu FC Argeș (2-2), la capatul unui meci in care dramatismul a atins cote maxime.

Daca cineva propunea egalul inaintea de la Pitești, tindem sa credem ca atat conducerea clubului cat și Mircea Rednic sau chiar jucatorii ar fi semnat...

- PITEȘTI. Primele observații din tabara UTA-ei au aparut inca de cand Mircea Rednic a anunțat primul unsprezece, Keșeru fiind titular, dupa foarte, foarte multa vreme. Neincluderea in lot a lui Rareș Pop nu a surprins prea mult, avand in vedere situația tanarului jucator al UTA-ei din ultima vreme. Chiar…

- Arbitrul Adrian Cojocaru a acordat penalty pentru FC Argeș in minutul 90+6, al 3-lea pentru piteșteni in acest meci, iar tehnicianul celor de la UTA Arad, Mircea Rednic a luat o decizia de a scoate echipa de pe teren.Jucatorii celor de la UTA Arad au stat la marginea terenului timp de 3 minute, atat…

Rareș Pop a revenit la antrenamentele echipei UTA dupa ce antrenorul Mircea Rednic a decis sa il menajeze timp de doua zile, miercuri și joi,...

- Ozana Barabancea, dirijoare și solista, la Filarmonica Pitești Filarmonica Pitești organizeaza joi, 16 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic in care Ozana Barabancea va dirija, in premiera, orchestra simfonica, fiind și solista concertului. Tot pentru prima oara…