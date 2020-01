Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Teja, 41 de ani, și-a gasit rapid echipa dupa ce a plecat de la Poli Iași, pe 23 decembrie, și va antrena la FC Voluntari. Șefii celor de la FC Voluntari sunt dezamagiți de prestația echipei, ilfovenii fiind ultimii in Liga 1, și vor renunța la italianul Cristiano Bergodi. Astfel, Mihai Teja…

- ​Conducerea clubului Poli Iasi anunta ca a ajuns la un acord cu cel mai titrat antrenor din Liga 1, Mircea Rednic, care va conduce echipa în urmatoarea perioada, scrie News.ro.Semnarea contractului va avea loc în primele zile ale noului an.Mircea Rednic a obtinut, ca antrenor…

- La cateva zile de la plecarea lui Mihai Teja, ieșenii inca sunt in cautarea unui nou antrenor care sa preia banca tehnica. Deși in Ajunul Craciunului favorit parea Vasile Miriuța, tehnicianul in varsta de 51 de ani ar fi ales, se pare, Hermannstadt, declinand oferta celor din Copou.Miriuța…

- LIGA 1 // Ultima etapa din 2019 a adus doua plecari importante la echipele din prima liga. Eugen Neagoe și-a dat demisia de la Hermannstadt, la fel cum a procedat și Mihai Teja, tehnicianul care incepuse sezonul pe banca lui Poli Iași. Oficialii lui Poli Iași au creionat deja lista de posibili antrenori.…

- Poli Iași a anunțat azi desparțirea de antrenorul Mihai Teja, 41 de ani, care obținuse un singur un punct in ultimele 8 meciuri (Detalii AICI). Oficialii moldovenilor se mișca repede și deja au inceput sa creioneze lista de posibili antrenori. Potrivit informațiilor GSP.RO, ieșenii au pe lista 5 tehnicieni:…

- Mihai Teja si-a reziliat contractul cu Poli Iasi, dupa ce a obtinut un singur punct in ultimele opt partide disputate in Liga 1, in egalul cu „lanterna rosie“, FC Voluntari, anunta gsp.ro.

- Poli Iași // Tensiuni la moldoveni dupa 2-2 cu Voluntari. Președintele Adrian Ambrosie le-a transmis un avertisment jucatorilor, „ne vom desparți de unii in iarna, la modul cum joaca”, iar pe antrenorul Mihai Teja l-a sfatuit „sa fie mai atent cu declaratiile pe care le da”. Pentru ieșeni urmeaza partida…

- Mihai Teja, antrenorul lui Poli Iași, i-a luat la ținta pe fanii moldovenilor, care i-au cerut demisia la finalul partidei cu FC Voluntari, incheiata 2-2. „Noi suntem Poli Iasi, nu suntem nici Barcelona, nici Real Madrid. Suntem acolo, suntem la mijlocul clasamentului in baza investitiilor pe care…