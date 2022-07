Stiri pe aceeasi tema

- Formatia armeana Piunik Erevan, care a eliminat-o pe CFR Cluj, s-a calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Dudelange cu scorul de 4-1, in deplasare, marti, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al competitiei. Fii la curent cu…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a invins cu 3-1 pe Olympique Lyon, marti, intr-un meci amical disputat la Bourgoin Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Andriy Yarmolenko, 32 de ani, capitanul naționalei Ucrainei, s-a desparțit de West Ham și ar putea reveni la Dinamo Kiev, unde e antrenor Mircea Lucescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Frantuzoaica Alize Cornet, locul 40 WTA, a eliminat-o, joi, pe letona Jelena Ostapenko, locul 13 WTA si cap de serie numarul 13, in turul doi la Roland Garros. Ostapenko a castigat Roland Garros in 2017, cand a invins-o pe Simona Halep, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP si cap de serie numarul 5, s-a calificat, miercuri, in turul al treilea al turneului de la Roland Garros, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- FC Barcelona, detinatoarea titlului, si THW Kiel s-au calificat, joi, la turneul Final4 al Ligii Campionilor la handbal masculin, dupa victoriile obtinute in sferturi contra echipelor SG Flensburg-Handewitt, respectiv Paris Saint-Germain Handball, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc s-a calificat, joi, in optimile de finala ale categoriei 54 kg, la Campionatele Mondiale de box feminin de la Istanbul, dupa ce a intrecut-o la puncte (4-1) pe taiwaneza Hsiao-Wen Huang, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Gabriela Ruse, locul 57 WTA, intrata pe tabloul principal ca lucky loser dupa retragerea americancei Alison Riske, locul 43 WTA, s-a calificat in turul al doilea al turneului de categorie WTA 1.000 de la Roma, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…