Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu este unul dintre cei mai de succes antrenori romani. In aceasta vara a avut oferte de la mai multe echipe, printre care Fenerbahce și Al-Nassr, formația la care joaca starul Cristiano Ronaldo. Tehnicianul lui Dinamo Kiev a dezvaluit, in exclusivitate, pentru Playsport de ce a refuzat…

- Mircea Lucescu rasufla usurat, dupa ce Dinamo Kiev s-a calificat in play-off-ul Conference League. Antrenorul roman s-a declarat multumit dupa ce echipa sa a invins-o pe Aris Salonic pe stadionul din Giulesti. Dinamo Kiev si Aris Salonic se aflau la egalitate, la general, scor 2-2, dupa cele doua partide…

- Alin Tosca ii va infrunta pe Cristiano Ronaldo si Karim Benzema in Arabia Saudita! Fundasul roman a semnat pentru echipa de fotbal Al-Riyadh, nou-promovata in prima liga saudita, a anuntat fostul international pe contul sau de Instagram. Alin Tosca (31 ani) a jucat in sezonul trecut la Gaziantep si…

- Mircea Lucescu (78 de ani) s-ar pregati de stagiunea finala a carierei sale de antrenor, susține ziaristul Ihor Tsyganyk: „Mai are un an de contract și e ultima sa șansa sa mai caștige un trofeu cu Dinamo Kiev și sa plece ca invingator”. La aproape 79 de ani, pe care ii va implini pe 29 iulie, Mircea…

- Revenit in aceasta vara la Galatasaray, dupa ce in sezonul 2022/2023 a evoluat pentru formația italiana Pisa, Olimpiu Moruțan ar putea ajunge in Arabia Saudita. Fondul Suveran de Investitii al Arabiei Saudite (PIF), care deține 75% din acțiunile celor de la Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Nassr și Al-Hilal,…

- Al-Nassr a reușit o noua lovitura pe piața transferurilor. Echipa la care este legitimat și Cristiano Ronaldo s-a ințeles cu Marcelo Brozovic. Mijlocașul croat a mai fost și in vizorul Barcelonei, dar catalanii nu au putut sa ii faca o oferta care sa rivalizeze cu cea facuta de oficialii clubului din…

- La 35 de ani și jumatate, Karim Benzema ar fi primit o propunere de 200 de milioane de euro pentru doua sezoane. Ar putea fi din nou coechipier cu Cristiano Ronaldo (38), la Al-Nassr. La inceputul lui aprilie, Marca a dezvaluit ca Benzema a primit o oferta uriașa din Arabia Saudita, fara insa a dezvalui…

- Dupa transferul lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr la sfarsitul anului 2022 si ipoteza ca Lionel Messi sa mearga la Al-Hilal, francezul Karim Benzema ar putea ajunge in Orientul Mijlociu in sezonul urmator, scrie lefigaro.fr. Potrivit presei spaniole, jucatorul format la Olympique Lyon analizeaza in…